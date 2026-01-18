Мелони назвала ошибкой введение США пошлин из-за Гренландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибкой увеличение торговых пошлин Вашингтоном в отношении европейских стран из-за разногласий по Гренландии.

Как передает Report, об этом она сказала в ходе пресс-подхода в Сеуле, где она находится с визитом,

Мелони сообщила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом, и считает ситуацию вокруг датского острова результатом недопонимания и недостаточно ясной коммуникации сторон.

"Увеличение пошлин в отношении стран, которые решили сделать вклад в обеспечение безопасности Гренландии, считаю ошибкой и не разделяю такого подхода. Я разговаривала с Дональдом Трампом и сказала об этом. Я разговаривала и с генсеком НАТО, а также собираюсь разговаривать с европейскими партнерами. Есть проблема недопонимания и коммуникации, поскольку инициатива стран ЕС (о направлении военных в Гренландию - ред.) не должна восприниматься в антиамериканском ключе", - сказала Мелони.

Итальянский премьер подчеркнула, что ситуация вокруг Гренландии должна рассматриваться в плоскости НАТО. Мелони разделяет "озабоченность" США по поводу региона, ключевого со стратегической точки зрения и для Европы.

"Поэтому необходимо работать вместе, вернуться к диалогу и не допускать эскалации", - указала премьер.