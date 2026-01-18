Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мелони назвала ошибкой введение США пошлин из-за Гренландии

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 16:03
    Мелони назвала ошибкой введение США пошлин из-за Гренландии

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибкой увеличение торговых пошлин Вашингтоном в отношении европейских стран из-за разногласий по Гренландии.

    Как передает Report, об этом она сказала в ходе пресс-подхода в Сеуле, где она находится с визитом,

    Мелони сообщила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом, и считает ситуацию вокруг датского острова результатом недопонимания и недостаточно ясной коммуникации сторон.

    "Увеличение пошлин в отношении стран, которые решили сделать вклад в обеспечение безопасности Гренландии, считаю ошибкой и не разделяю такого подхода. Я разговаривала с Дональдом Трампом и сказала об этом. Я разговаривала и с генсеком НАТО, а также собираюсь разговаривать с европейскими партнерами. Есть проблема недопонимания и коммуникации, поскольку инициатива стран ЕС (о направлении военных в Гренландию - ред.) не должна восприниматься в антиамериканском ключе", - сказала Мелони.

    Итальянский премьер подчеркнула, что ситуация вокруг Гренландии должна рассматриваться в плоскости НАТО. Мелони разделяет "озабоченность" США по поводу региона, ключевого со стратегической точки зрения и для Европы.

    "Поэтому необходимо работать вместе, вернуться к диалогу и не допускать эскалации", - указала премьер.

    пошлины США Гренландия Италия Джорджа Мелони

    Последние новости

    16:19

    СМИ: Военнослужащим Бундесвера внезапно приказали покинуть Гренландию

    Другие страны
    16:03

    Мелони назвала ошибкой введение США пошлин из-за Гренландии

    Другие страны
    15:45

    Хаби Алонсо может продолжить карьеру в "Айнтрахте"

    Футбол
    15:28
    Фото

    Появились кадры тюрьмы YPG в Табке, взятой под контроль сирийской армией

    Другие страны
    15:24

    Bild: Ущерб для ФРГ от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год

    Другие страны
    15:13
    Фото

    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    Наука и образование
    14:59
    Фото

    В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

    Происшествия
    14:56

    Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    14:43

    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Наука и образование
    Лента новостей