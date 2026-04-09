Мелания Трамп заявила, что никогда не имела каких-либо отношений с Эпштейном

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела отношений с финансистом Джеффри Эпштейн и не была одной из его жертв.

Как передает Report, об этом она сказала, выступая в Белом доме.

"Мы не были друзьями с Эпштейном. Для внесения ясности: у меня никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей [Гислейн Максвелл]", - отметила она.

По словам первой леди, ее электронное сообщение помощнице финансиста было лишь формальным ответом на письмо и не свидетельствует о каких-либо связях. "Я не жертва Эпштейна", - подчеркнула она.

Она также заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна и отметила, что в социальных сетях уже несколько лет распространяются недостоверные изображения с ее участием.

Кроме того, Мелания Трамп опровергла утверждения о том, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональд Трамп. По ее словам, она встретила будущего супруга за год до знакомства с финансистом в 2000 году.

"Дональд и я время от времени получали приглашения на те же вечеринки, что и Эпштейн, поскольку пересечение кругов общения - обычное явление в Нью-Йорке и Палм-Бич", - добавила она.