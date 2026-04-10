Melaniya Tramp: Epşteynlə heç bir əlaqəm olmayıb
- 10 aprel, 2026
- 00:52
ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp maliyyəçi Cefri Epşteynlə heç vaxt əlaqə qurmadığını və onun qurbanlarından biri olmadığını söyləyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Ağ Evdə çıxışında deyib.
"Biz Epşteynlə dost deyildik. Aydınlıq gətirmək üçün: nə Epşteyn, nə də ortağı (Qisleyn Maksvel) ilə nə vaxtsa münasibətim olub", - o qeyd edib.
Birinci xanımın sözlərinə görə, maliyyəçinin köməkçisinə elektron mesajı yalnız məktuba rəsmi cavab idi və heç bir əlaqəni göstərmir. "Mən Epşteynin qurbanı deyiləm", - o vurğulayıb.
O, Epşteynin cinayətlərindən xəbərsiz olduğunu və bir neçə ildir sosial şəbəkələrdə onun iştirakı ilə qeyri-dəqiq görüntülərin yayıldığını qeyd edib.
Bundan əlavə, Melaniya Tramp məhz Epşteynin onu Donald Trampla tanış etməsi iddialarını təkzib edib. Onun sözlərinə görə, gələcək həyat yoldaşı ilə 2000-ci ildə, maliyyəçi ilə tanışlıqdan bir il əvvəl tanış olub. "Donald və mən vaxtaşırı Epşteynlə eyni partiyalara dəvət alırdıq, çünki sosial dairələrin kəsişməsi Nyu-York və Palm-Biçdə adi hadisədir", - o deyib.