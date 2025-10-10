Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 19:56
    Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

    Первая леди США Мелания Трамп заявила о наличии прямого канала коммуникаций с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения состояния детей, разлученных с семьями в ходе украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом она заявила журналистам в Белом доме.

    "У нас с президентом Путиным есть открытый канал коммуникации для обсуждения благосостояния этих детей", - сообщила Мелания Трамп.

    По ее словам, Путин ответил на ее письмо, в котором поднимался этот вопрос, выразив готовность общаться с ней напрямую.

    Мелания Трамп Владимир Путин российско-украинская война дети

    Последние новости

    20:01

    Азербайджан поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе

    Внешняя политика
    19:56

    Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

    Другие страны
    19:51

    Украина и Финляндия договорились о координации в рамках "Коалиции желающих"

    Другие страны
    19:46

    Южная Корея вызвала посла Камбоджи

    Другие страны
    19:38
    Фото

    В Баку состоялся концерт в память об Узеиpе Гаджибейли и Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе

    Внешняя политика
    19:37

    В Норвегии проверят возможную утечку информации о лауреате Нобелевской премии мира

    Другие страны
    19:32

    Микаил Джаббаров: SOCAR заинтересован в проектах по разработке месторождений в Туркменистане

    Энергетика
    19:28

    Туркменистан примет Дни азербайджанской культуры следующей весной

    Внешняя политика
    19:25

    Посол Туркменистана: Поток контейнерных перевозок между Баку и Туркменбаши почти утроился

    Инфраструктура
    Лента новостей