Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп заявила о наличии прямого канала коммуникаций с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения состояния детей, разлученных с семьями в ходе украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом она заявила журналистам в Белом доме.

"У нас с президентом Путиным есть открытый канал коммуникации для обсуждения благосостояния этих детей", - сообщила Мелания Трамп.

По ее словам, Путин ответил на ее письмо, в котором поднимался этот вопрос, выразив готовность общаться с ней напрямую.