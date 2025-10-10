İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Melaniya Tramp Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 20:51
    Melaniya Tramp Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb

    ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp Ukrayna münaqişəsi zamanı ailələrindən ayrı düşmüş uşaqların rifahını müzakirə etmək üçün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Prezident Putinlə bu uşaqların rifahını müzakirə etmək üçün açıq ünsiyyət kanalımız var", - o deyib.

    Melaniya Trampın sözlərinə görə, Putin onun bu məsələni qaldıran məktubuna cavab verib, onunla birbaşa əlaqə saxlamağa hazır olduğunu bildirib.

    Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

