Melaniya Tramp Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 20:51
ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp Ukrayna münaqişəsi zamanı ailələrindən ayrı düşmüş uşaqların rifahını müzakirə etmək üçün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Prezident Putinlə bu uşaqların rifahını müzakirə etmək üçün açıq ünsiyyət kanalımız var", - o deyib.
Melaniya Trampın sözlərinə görə, Putin onun bu məsələni qaldıran məktubuna cavab verib, onunla birbaşa əlaqə saxlamağa hazır olduğunu bildirib.
