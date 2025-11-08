Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox News

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 07:34
    Мелания Трамп стала номинантом премии патриот года Fox News

    Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года" телеканала Fox News.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

    Как отметил Белый Дом, она получила награду за активное участие как во внутренней, так и во внешней политике США после возвращения в Белый дом как первая леди страны. Благодаря усилиям Мелании Трамп из федерального бюджета были выделены $25 млн на жилье для молодых людей, выросших в приемных семьях. Она также способствовала принятию закона о запрете публикации дипфейков (Take It Down Act) и созданию проектов по развитию искусственного интеллекта.

    Среди внешнеполитических инициатив первой леди США телеканал уделил особое внимание ее помощи в воссоединении украинских и российских детей со своими семьями.

    Она получила награду за активное участие как во внутренней, так и во внешней политике США после возвращения в Белый дом как первая леди страны.

    Мелания Трамп "патриот года" Fox News
    Melaniya Tramp "Fox News"un "İlin vətənpərvəri" mükafatına layiq görülüb

    Последние новости

    08:09
    Фото

    В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    Другие страны
    07:57

    Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 14

    Другие страны
    07:34

    Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox News

    Другие страны
    07:18
    Фото

    Небоскребы Нью-Йорка подсвечены цветами флага Азербайджана

    Другие страны
    06:48

    Дональд Трамп поделился итогами саммита с пятью странами Центральной Азии

    Другие страны
    06:01
    Фото

    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы Азербайджана

    Другие страны
    05:59

    Politico: Офис Трампа работает над постановлением о выплатах пособия по SNAP

    Другие страны
    05:21

    Мексика опровергла сообщения о покушении спецслужб Ирана на посла Израиля

    Другие страны
    04:46

    Хегсет: Целями возможной атаки на США станут пути снабжения и склады

    Другие страны
    Лента новостей