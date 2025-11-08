Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox News

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года" телеканала Fox News.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Как отметил Белый Дом, она получила награду за активное участие как во внутренней, так и во внешней политике США после возвращения в Белый дом как первая леди страны. Благодаря усилиям Мелании Трамп из федерального бюджета были выделены $25 млн на жилье для молодых людей, выросших в приемных семьях. Она также способствовала принятию закона о запрете публикации дипфейков (Take It Down Act) и созданию проектов по развитию искусственного интеллекта.

Среди внешнеполитических инициатив первой леди США телеканал уделил особое внимание ее помощи в воссоединении украинских и российских детей со своими семьями.

