İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Melaniya Tramp "Fox News"un "İlin vətənpərvəri" mükafatına layiq görülüb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 07:39
    Melaniya Tramp Fox Newsun İlin vətənpərvəri mükafatına layiq görülüb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xanımı Melaniya Tramp "Fox News" telekanalının "İlin Vətənpərvəri" mükafatına layiq görülüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, birinci xanım Ağ Evə ikinci müddətə qayıtdıqdan sonra ABŞ-nin həm daxili, həm də xarici siyasətində fəal iştirakına görə mükafat alıb. Melaniya Trampın səyləri nəticəsində himayədar ailələrdə böyümüş gənclər üçün mənzil təminatı məqsədilə federal büdcədən 25 milyon dollar ayrılıb. O həmçinin "deepfake" görüntülərin yayımının qadağan edilməsi haqqında qanunun ("Take It Down Act") qəbul edilməsinə və süni intellektin inkişafı üzrə layihələrin yaradılmasına töhfə verib.

    Telekanal ABŞ-nin birinci xanımının xarici siyasət təşəbbüsləri arasında Ukrayna və Rusiya uşaqlarının öz ailələri ilə birləşdirilməsinə göstərdiyi köməyə xüsusi diqqət ayırıb.

    Melaniya Tramp İlin vətənpərvəri
    Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox News

    Son xəbərlər

    08:09

    ABŞ-də təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Digər ölkələr
    07:57

    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    07:51
    Foto

    Vaşinqtonda Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Digər ölkələr
    07:39

    Melaniya Tramp "Fox News"un "İlin vətənpərvəri" mükafatına layiq görülüb

    Digər ölkələr
    07:13
    Foto

    Nyu-York göydələnləri Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılıb

    Digər ölkələr
    06:53

    Donald Tramp Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə sammitin nəticələrini paylaşıb

    Digər ölkələr
    06:17

    "Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:52
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edir

    Digər ölkələr
    05:22

    Meksika İran kəşfiyyatının İsrail səfirinə qarşı sui-qəsd cəhdi xəbərlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti