Мелания Трамп не примет участия в саммите первых леди в Киеве

Первая леди США Мелания Трамп не будет присутствовать на пятом саммите первых леди и джентельменов в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом первая леди Украины Елена Зеленская сказала на пресс-конференции в преддверии саммита.

"Первая леди Соединенных Штатов тоже получила приглашение. К сожалению, на этот раз ее не будет, но мы планируем встречи в Нью-Йорке в конце этого месяца. И я думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, будут обсуждаться и в Нью-Йорке. Там у нас также будет сайд-ивент на полях Генассамблеи ООН и будет еще одно событие, посвященное образованию", – сказала Зеленская.

Зеленская добавила, что через пять лет уже сформировался определенный актив саммита, участники, которые не смогут физически присутствовать на саммите, могут присоединиться к нему онлайн.

Напомним, что 10-11 сентября в Киеве состоится Пятый саммит первых леди и джентльменов. Саммит этого года состоится под лозунгом "Образование, моделирующий мир".