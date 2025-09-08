ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Мелания Трамп не примет участия в саммите первых леди в Киеве

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 16:31
    Мелания Трамп не примет участия в саммите первых леди в Киеве

    Первая леди США Мелания Трамп не будет присутствовать на пятом саммите первых леди и джентельменов в Киеве.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом первая леди Украины Елена Зеленская сказала на пресс-конференции в преддверии саммита.

    "Первая леди Соединенных Штатов тоже получила приглашение. К сожалению, на этот раз ее не будет, но мы планируем встречи в Нью-Йорке в конце этого месяца. И я думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, будут обсуждаться и в Нью-Йорке. Там у нас также будет сайд-ивент на полях Генассамблеи ООН и будет еще одно событие, посвященное образованию", – сказала Зеленская.

    Зеленская добавила, что через пять лет уже сформировался определенный актив саммита, участники, которые не смогут физически присутствовать на саммите, могут присоединиться к нему онлайн.

    Напомним, что 10-11 сентября в Киеве состоится Пятый саммит первых леди и джентльменов. Саммит этого года состоится под лозунгом "Образование, моделирующий мир".

    США Украина саммит Мелания Трамп

    Последние новости

    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    16:32

    Свободный остаток единого казначейского счета Азербайджана превысил 4,5 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей