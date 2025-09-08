İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Melaniya Tramp Kiyevdə birinci xanımların sammitində iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:27
    Melaniya Tramp Kiyevdə birinci xanımların sammitində iştirak etməyəcək

    ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp Kiyevdə keçiriləcək birinci xanımlar və cənabların beşinci sammitində iştirak etməyəcək.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın birinci xanımı Yelena Zelenskaya sammit ərəfəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Birləşmiş Ştatların birinci xanımı da dəvət edilib. Təəssüf ki, bu dəfə o, iştirak etməyəcək, lakin biz bu ayın sonunda Nyu-Yorkda görüşlər planlaşdırırıq. Düşünürəm ki, bu gün Kiyevdə müzakirə olunacaq mövzular Nyu-Yorkda da müzakirə ediləcək", - Y.Zelenskaya qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Kiyevdə birinci xanımlar və cənabların beşinci sammiti 10-11 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.

    ABŞ Ukrayna birinci xanımlar Sammit Melaniya Tramp
    Мелания Трамп не примет участия в саммите первых леди в Киеве

