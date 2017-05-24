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    Меланья Трамп вновь поставила мужа в неловкое положение - ВИДЕО

    Она вновь не подала руку мужу© Youtube.com

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь не стала брать мужа за руку.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел по прибытию американского "борта номер один" в Рим.

    На кадрах видно, как президент США подает руку своей супруге. Однако Меланья игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.

    Ранее подобный случай произошел по прибытию президентской четы в Израиль. Тогда Меланья также не стала брать своего мужа за руку.

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