​Мексиканский производитель цемента поможет восстановить Нотр-Дам

Один из крупнейших производителей цемента в мире, мексиканская компания Cemex объявила о помощи в восстановлении пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери.

Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении компании.

В Cemex намерены добавлять к суммам пожертвований, которые сделают ее сотрудники в Париже в Fondation du patrimoine (частную организацию, занимающуюся сохранением французского культурного и природного наследия), такие же суммы от имени компании.

Также Cemex поможет самим восстановительным работам, предоставив широкий ассортимент технических и специализированных продуктов и услуг, возможности своих научно-исследовательских центров в швейцарском Биле и Париже, окажет помощь со спецификациями материалов через свои лаборатории.