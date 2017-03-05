Мексиканская полиция спасла более 30 кубинских эмигрантов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Мексики освободила 31 нелегального эмигранта с Кубы, которых преступники держали взаперти в подвале дома в курортном Канкуне.

Как передает Report, об этом сообщает муниципальное министерство общественной безопасности города.

По сообщению министерства, кубинцы удерживались в течение двух месяцев бандитами, требовавшими за их освобождение с родственников в США значительную сумму денег.

В результате спецоперации граждане Кубы были освобождены, им оказана медицинская помощь и предоставлено питание. Конечной целью кубинцев было попасть через Мексику в США.