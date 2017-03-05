 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мексиканская полиция спасла более 30 кубинских эмигрантов

    Преступники держали их взаперти в подвале дома в курортном Канкуне

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Мексики освободила 31 нелегального эмигранта с Кубы, которых преступники держали взаперти в подвале дома в курортном Канкуне.

    Как передает Report, об этом сообщает муниципальное министерство общественной безопасности города.

    По сообщению министерства, кубинцы удерживались в течение двух месяцев бандитами, требовавшими за их освобождение с родственников в США значительную сумму денег.

    В результате спецоперации граждане Кубы были освобождены, им оказана медицинская помощь и предоставлено питание. Конечной целью кубинцев было попасть через Мексику в США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi