Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca

Скоро начнется производство препарата в Мексике

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков сегодня в экстренном порядке выдала разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

"Таким образом, очень скоро начнется ее производство в Мексике", - написал он в Twitter.

Как заявил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Минздрава, власти планируют использовать более 75 млн доз препарата для вакцинации. "Правительство Мексики заказало 77,4 млн доз вакцины AstraZeneca, - сказал он. - Планируется, что с марта препарат уже будет использоваться”.

Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований, проведенных на 20 тыс. добровольцев из Великобритании и Бразилии, показывают, что средняя эффективность препарата, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом, составляет 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем (при повторной инъекции) - увеличенную дозу препарата.