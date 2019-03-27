Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения её сделки по Brexit

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила, что глава правительства пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС.

Как передает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщили на Даунинг-стрит, 10, направив расшифровку слов Мэй, сказанных ей в среду на заседании парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг - претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений", - сказала Мэй.

"Я ясно услышала то, каково настроение партии. Мне известно о ее стремлении получить новый подход, нового лидера на втором этапе переговоров по Brexit, и я не буду этому препятствовать. Мы должны провести сделку и осуществить Brexit", - сказала премьер-министр.