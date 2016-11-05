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    Медведев: поставки Ирану С-300 не повредят отношениям с Израилем

    РФ не заинтересована в нагнетании напряженности в регионе

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает что поставки Ирану ракетных комплексов С-300 не противоречат сложившимся отношениям с Израилем.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью второму каналу Израиля.

    «Нет, не противоречит. У нас теплые отношения с Израилем, и мы рассчитываем их развивать и дальше», – процитировала «РИА Новости» ответ председателя правительства РФ на вопрос о поставках ракет Ирану.

    При этом он напомнил, что Россия присоединилась к санкциям против Ирана, когда они действовали и не поставляла в эту страну оружие.

    После того, как Иран отказался от ядерной программы и санкции были сняты, Россия действует в «рамках существующих реалий».

    Медведев также подчеркнул, что РФ не заинтересована в нагнетании напряженности в регионе.

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