Медведев: поставки Ирану С-300 не повредят отношениям с Израилем

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает что поставки Ирану ракетных комплексов С-300 не противоречат сложившимся отношениям с Израилем.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью второму каналу Израиля.

«Нет, не противоречит. У нас теплые отношения с Израилем, и мы рассчитываем их развивать и дальше», – процитировала «РИА Новости» ответ председателя правительства РФ на вопрос о поставках ракет Ирану.

При этом он напомнил, что Россия присоединилась к санкциям против Ирана, когда они действовали и не поставляла в эту страну оружие.

После того, как Иран отказался от ядерной программы и санкции были сняты, Россия действует в «рамках существующих реалий».

Медведев также подчеркнул, что РФ не заинтересована в нагнетании напряженности в регионе.