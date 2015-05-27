Мать эмира Катара: На Западе "дегуманизируют" мусульман

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Мать эмира Катара шейха Моза бинт Насер заявила, что освещение насильственного экстремизма на Ближнем Востоке "дегуманизирует" мусульман в глазах западных граждан передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Почему жизни мусульман кажутся менее важными, чем жизни других?" - спросила шейха Моза бинт Насер в ходе своего выступления в Оксфордском университете.

По ее словам, разделение на восток и запад порождает "страх и подозрения по поводу всего мусульманского".

Шейха Моза считается одной из самых влиятельных женщин на Ближнем Востоке.