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    Мать эмира Катара: На Западе "дегуманизируют" мусульман

    По ее словам, разделение на восток и запад порождает страх и подозрения по поводу всего мусульманского

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Мать эмира Катара шейха Моза бинт Насер заявила, что освещение насильственного экстремизма на Ближнем Востоке "дегуманизирует" мусульман в глазах западных граждан передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Почему жизни мусульман кажутся менее важными, чем жизни других?" - спросила шейха Моза бинт Насер в ходе своего выступления в Оксфордском университете.

    По ее словам, разделение на восток и запад порождает "страх и подозрения по поводу всего мусульманского".

    Шейха Моза считается одной из самых влиятельных женщин на Ближнем Востоке.

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