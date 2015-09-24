Массовая акция в поддержку беженцев прошла в Берлине

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Около 300 человек вечером в четверг приняли участие в марше по улицам Берлина в поддержку прав беженцев, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

Акция приурочена к старту гуманитарного конвоя "Открытые границы Берлин-Любляна-Хорватия" (Europaeische OpenBorderCaravan Berlin-Ljubljana-Kroatien), организованного участниками протестного объединения Blockupy в Европе.

Как планируется, в 22.00 (23.00 мск) конвой отправится из немецкой столицы в Словению, а затем в Хорватию. В Любляне к нему должны примкнуть новые участники, в том числе из Швейцарии и Италии. Они доставят беженцам, которые в настоящее время находятся в Хорватии, одеяла, теплую одежду, а также передадут собранные денежные средства.

Участники марша в Берлине держали плакаты "Остановите фашизм", "Люди не могут быть нелегальны", "МВД лжет". Они обвинили правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель в проведении "циничной, унижающей человеческое достоинство политике". Сбор вещей и пожертвований для беженцев, массово прибывающих в Европу из Сирии, Ирака, Афганистана, а также балканских государств, проходил как в ходе акции в четверг, так и ранее.