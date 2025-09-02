Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии
- 02 сентября, 2025
- 10:27
Комплексные учения Namejs 2025 с участием НАТО пройдут на всей территории Латвии со 2 сентября по 8 октября.
Как передает Report, об этом сообщило во вторник латвийское Минобороны.
Учения, в которых принимают участие около 12 тысяч латвийских военных и военнослужащих ряда стран НАТО, включая США, организованы совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".
Согласно сообщению латвийского военного ведомства, в рамках Namejs 2025 будет отрабатываться взаимодействие органов национальной обороны и государственного управления с представителями частного сектора, предприятиями, неправительственными организациями.
No šodienas līdz 8. oktobrim notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības #Namejs2025. Tajās tiek trenēta un pilnveidota spēja ātri izvērst spēkus jebkurā reģionā un kopā ar civilajiem sadarbības partneriem novērst jebkādus draudus valsts drošībai.— AizsardzībasMin.
#SargājamLatvijuKopā pic.twitter.com/3qgE2woVZn