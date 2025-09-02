    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 10:27
    Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

    Комплексные учения Namejs 2025 с участием НАТО пройдут на всей территории Латвии со 2 сентября по 8 октября.

    Как передает Report, об этом сообщило во вторник латвийское Минобороны.

    Учения, в которых принимают участие около 12 тысяч латвийских военных и военнослужащих ряда стран НАТО, включая США, организованы совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".

    Согласно сообщению латвийского военного ведомства, в рамках Namejs 2025 будет отрабатываться взаимодействие органов национальной обороны и государственного управления с представителями частного сектора, предприятиями, неправительственными организациями.

    Латвия   НАТО   учения   Namejs 2025  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Последние новости

    10:53
    Фото

    Проходит церемония закрытия конференции LCOY Azerbaijan 2025

    Экология
    10:44
    Фото

    Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

    Наука и образование
    10:43

    Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициям

    Финансы
    10:41

    Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    10:27

    Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

    Другие страны
    10:23

    В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с Китаем

    В регионе
    10:13

    Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводом

    В регионе
    10:13

    Обновлен состав Наблюдательного совета Бюро обязательного страхования

    Финансы
    10:03

    В Хырдалане и Гобу ожидаются частичные отключения электроэнергии

    Экономика
    Лента новостей