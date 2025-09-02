Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

Комплексные учения Namejs 2025 с участием НАТО пройдут на всей территории Латвии со 2 сентября по 8 октября.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник латвийское Минобороны.

Учения, в которых принимают участие около 12 тысяч латвийских военных и военнослужащих ряда стран НАТО, включая США, организованы совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север".

Согласно сообщению латвийского военного ведомства, в рамках Namejs 2025 будет отрабатываться взаимодействие органов национальной обороны и государственного управления с представителями частного сектора, предприятиями, неправительственными организациями.