Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:40
    Latviyada sentyabrın 2-dən oktyabrın 8-dək NATO-nun iştirakı ilə "Namejs 2025" kompleks təlimləri keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Təlimlərdə 12 minə yaxın latviyalı və bir sıra NATO ölkələrindən, o cümlədən ABŞ-dən hərbçilər iştirak edir.

    Latviya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, "Namejs 2025" çərçivəsində milli müdafiə və dövlət idarəetmə orqanlarının özəl sektor, müəssisələr və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi təkmilləşdiriləcək.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

