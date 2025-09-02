Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb
Latviyada sentyabrın 2-dən oktyabrın 8-dək NATO-nun iştirakı ilə "Namejs 2025" kompleks təlimləri keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Təlimlərdə 12 minə yaxın latviyalı və bir sıra NATO ölkələrindən, o cümlədən ABŞ-dən hərbçilər iştirak edir.
Latviya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, "Namejs 2025" çərçivəsində milli müdafiə və dövlət idarəetmə orqanlarının özəl sektor, müəssisələr və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi təkmilləşdiriləcək.
