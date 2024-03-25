Маск заявил о приостановке поддержки Демократической партии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

"Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", - поделился Маск.

Отмечается, что красный цвет является цветом Республиканской партии, а синий - Демократической, а синие и красные волны используются для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.