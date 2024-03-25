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Маск заявил о приостановке поддержки Демократической партии

Маск заявил о приостановке поддержки Демократической партии Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию.
Другие страны
25 марта 2024 г. 06:17
Маск заявил о приостановке поддержки Демократической партии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

"Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", - поделился Маск.

Отмечается, что красный цвет является цветом Республиканской партии, а синий - Демократической, а синие и красные волны используются для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.

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