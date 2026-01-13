Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Маск заявил, что хочет с помощью SpaceX воплотить в жизнь "Звездный путь"

    Маск заявил, что хочет с помощью SpaceX воплотить в жизнь Звездный путь

    Американская компания SpaceX ставит своей задачей воплощение в жизнь технологий, которые были у героев фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek).

    Как передает Report, об этом рассказал глава организации Илон Маск, выступая на базе космодрома Starbase в штате Техас.

    "Я расскажу вам о цели SpaceX. Мы хотим, чтобы "Звездный путь" стал реальностью, - сообщил он - В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом, и корабли начинают путешествовать в космосе, большие корабли с людьми отправляются на другие планеты, в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы".

    Маск добавил, что в компании хотят иметь "футуристические космические корабли с большим числом людей на борту, путешествующих в места, в которых никогда не бывали".

