    Mask "SpaceX"in köməyi ilə "Ulduz yolu"nu reallaşdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 08:08
    Mask SpaceXin köməyi ilə Ulduz yolunu reallaşdırmaq istəyir

    Amerikanın "SpaceX" şirkəti "Ulduz yolu" fantastik teleserialındakı personajların istifadə etdiyi texnologiyaları canlandırmağı hədəfləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "SpaceX"in rəhbəri İlon Mask Texasdakı "Starbase" kosmodromunda bildirib.

    "Sizə "SpaceX"in məqsədi barədə danışacağam. Biz "Ulduz yolu"nu gerçəkləşdirmək istəyirik. Hansısa anda elmi fantastika sadəcə elmi fakta çevrilir və gəmilər kosmosda səyahət etməyə başlayır, böyük gəmilər insanları daşıyır, digər planetlərə gedir və nəticədə Günəş sistemindən kənara çıxır".

    Mask əlavə edib ki, şirkət göyərtələrində çox sayda insan olan, heç kimin getmədiyi yerlərə səyahət edən futuristik kosmik gəmilərə sahib olmaq istəyir.

    İlon Mask Ulduz yolu "SpaceX" şirkəti
    Маск заявил, что хочет с помощью SpaceX воплотить в жизнь "Звездный путь"

