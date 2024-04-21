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Маск считает, что стратегии выхода из украинского конфликта нет

Маск считает, что стратегии выхода из украинского конфликта нет Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 06:51
Маск считает, что стратегии выхода из украинского конфликта нет

Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует.

Как передает Report, такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск в связи с одобрением Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.

"Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях", - убежден он. Таким образом Маск прокомментировал публикацию миллиардера Дэвида Сакса о законопроекте.

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