Маск считает, что стратегии выхода из украинского конфликта нет

Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует.

Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует.

Как передает Report, такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск в связи с одобрением Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.

"Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях", - убежден он. Таким образом Маск прокомментировал публикацию миллиардера Дэвида Сакса о законопроекте.