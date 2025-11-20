Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Маск: при дальнейшем развитии ИИ люди могут отойти от использования денег

    • 20 ноября, 2025
    • 02:58
    В случае сохранения текущего темпа развития искусственного интеллекта (ИИ), человечество в долгосрочной перспективе может отойти от использования денежного обращения, заявил предприниматель Илон Маск.

    Как передает Report, об этом сообщает Business Insider.

    Маск отметил, что в такой ситуации по-прежнему будут существовать ограничения на мощность, как в случае с электричеством или фундаментальными элементами физики, но валюта в какой-то момент станет неактуальной.

    Он связал свои размышления с циклом произведений научной фантастики "Культура" автора Иэна Бэнкса. Предприниматель считает, что эти книги помогают получить представление о "вероятном позитивном будущем ИИ".

