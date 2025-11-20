Маск: при дальнейшем развитии ИИ люди могут отойти от использования денег
Другие страны
20 ноября, 2025
- 02:58
В случае сохранения текущего темпа развития искусственного интеллекта (ИИ), человечество в долгосрочной перспективе может отойти от использования денежного обращения, заявил предприниматель Илон Маск.
Как передает Report, об этом сообщает Business Insider.
Маск отметил, что в такой ситуации по-прежнему будут существовать ограничения на мощность, как в случае с электричеством или фундаментальными элементами физики, но валюта в какой-то момент станет неактуальной.
Он связал свои размышления с циклом произведений научной фантастики "Культура" автора Иэна Бэнкса. Предприниматель считает, что эти книги помогают получить представление о "вероятном позитивном будущем ИИ".
