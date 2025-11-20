İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 03:40
    Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir
    İlon Mask

    Amerikalı milyarder İlon Mask hesab edir ki, yaxın beş il ərzində süni intellektin (AI) hesablama gücünü inkişaf etdirməyin ən sərfəli yolu onu kosmosa köçürmək olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu əminliyini Vaşinqtonda ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair forumda çıxışı zamanı bildirib.

    "Mənim təxminlərimə görə, kosmosda AI-nin səmərəliliyi Yerdəki süni intellektdən xeyli yüksək olacaq. Düşünürəm ki, dörd-beş il ərzində AI hesablamalarını yerinə yetirməyin ən ucuz yolu Günəş enerjisi ilə işləyən süni intellekt peyklərindən istifadə etmək olacaq. Deyərdim ki, beş ildən gec olmayaraq", - milyarder əlavə edib.

    Mask bu qabiliyyətin kosmosa ötürülməsini qaçılmaz adlandırıb: "Enerji istehsalı artıq problemə çevrilir. Əgər siz həm enerji istehsalını, həm də [AI hesablama sistemlərinin] soyutmasını genişləndirməyə başlasanız, məkanın olduqca cəlbedici olduğunu başa düşəcəksiniz".

    O əlavə edib ki, süni intellektin daha da inkişafı ilə insanlar pul istifadə etməkdən uzaqlaşa bilərlər

    İlon Mask süni ABŞ
    Маск: при дальнейшем развитии ИИ люди могут отойти от использования денег

    Son xəbərlər

    04:43

    Alimlər 1-ci tip diabetin müalicəsində mühüm nailiyyətlər əldə ediblər

    Elm və təhsil
    04:19

    Arxeoloqlar Peruda ən qədim astronomik quruluşu aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    03:40

    Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir

    Digər ölkələr
    02:41

    NASA: "3I/ATLAS" kometası Yer üçün heç bir təhlükə yaratmır

    Elm və təhsil
    02:02

    Trampın Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəyə son qoymaq qabiliyyəti Putini təəccübləndirib

    Digər ölkələr
    01:43

    Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstanla bağlı görüşünü təxirə salmaq qərarını dialoqdan qaçmaq cəhdi adlandırıb

    Region
    01:06

    Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyinin ilk günündə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblar

    Komanda
    00:38

    Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti