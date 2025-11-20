Mask: Süni intellektin hesablama gücünü kosmosa ötürmək daha sərfəlidir
- 20 noyabr, 2025
- 03:40
Amerikalı milyarder İlon Mask hesab edir ki, yaxın beş il ərzində süni intellektin (AI) hesablama gücünü inkişaf etdirməyin ən sərfəli yolu onu kosmosa köçürmək olacaq.
"Report" xəbər verir ki, o, bu əminliyini Vaşinqtonda ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair forumda çıxışı zamanı bildirib.
"Mənim təxminlərimə görə, kosmosda AI-nin səmərəliliyi Yerdəki süni intellektdən xeyli yüksək olacaq. Düşünürəm ki, dörd-beş il ərzində AI hesablamalarını yerinə yetirməyin ən ucuz yolu Günəş enerjisi ilə işləyən süni intellekt peyklərindən istifadə etmək olacaq. Deyərdim ki, beş ildən gec olmayaraq", - milyarder əlavə edib.
Mask bu qabiliyyətin kosmosa ötürülməsini qaçılmaz adlandırıb: "Enerji istehsalı artıq problemə çevrilir. Əgər siz həm enerji istehsalını, həm də [AI hesablama sistemlərinin] soyutmasını genişləndirməyə başlasanız, məkanın olduqca cəlbedici olduğunu başa düşəcəksiniz".
O əlavə edib ki, süni intellektin daha da inkişafı ilə insanlar pul istifadə etməkdən uzaqlaşa bilərlər