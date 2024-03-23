Маск: Человек с чипом Neuralink написал первый пост в X с помощью мысли

Пациент Нолан Арбо с вживленным в мозг имплантом нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink написал свой первый пост в X (ранее Twitter) при помощи мысли.

Пациент Нолан Арбо с вживленным в мозг имплантом нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink написал свой первый пост в X (ранее Twitter) при помощи мысли.

Как передает Report, об этом Маск сообщил в X.

"Первый пост в истории, сделанный просто с помощью мысли, с использованием импланта Telepathy [компании] Neuralink", - сопроводил Маск комментарием репост этой публикации.

"Twitter меня забанил, потому что они подумали, что я бот, но X и Илон Маск меня восстановили, потому что так оно и есть", - говорится в сообщении Арбо.

29-летний Нолан Арбо рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.