Марта Кос: ЕК выделила Украине 120 млн евро для подготовки к следующей зиме
- 17 марта, 2026
- 12:59
Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине 120 млн евро для подготовки к следующему зимнему периоду.
Как передает Report, об этом еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила на пресс-конференции.
"Евросоюз уже начал подготовку Украины к следующей зиме, чтобы обеспечить восстановление и защиту энергетических объектов. Евросоюз намерен дополнительно направить 120 млн евро на нужды энергетической системы Украины", - сказала она.
