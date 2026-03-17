Марта Кос: ЕК выделила Украине 120 млн евро для подготовки к следующей зиме

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине 120 млн евро для подготовки к следующему зимнему периоду.

Как передает Report, об этом еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила на пресс-конференции.

"Евросоюз уже начал подготовку Украины к следующей зиме, чтобы обеспечить восстановление и защиту энергетических объектов. Евросоюз намерен дополнительно направить 120 млн евро на нужды энергетической системы Украины", - сказала она.