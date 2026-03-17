Marta Kos: Avropa Komissiyası Ukraynaya 120 milyon avro ayırır
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 13:14
Avropa Komissiyası növbəti qış dövrünə hazırlıq üçün Ukraynaya 120 milyon avro ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos mətbuat konfransında bəyan edib.
"Aİ artıq Ukraynanın növbəti qışa hazırlığına başlayıb ki, enerji obyektlərinin bərpası və qorunması təmin olunsun. Avropa İttifaqı Ukraynanın enerji sistemlərinə əlavə olaraq 120 milyon avro investisiya yatırmaq niyyətindədir", - o deyib.
