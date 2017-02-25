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    Марокко намерено вступить в Экономическое сообщество западноафриканских государств

    Марокко проинформировало председательствующего в ЭКОВАС президента Либерии о желании вступить в региональную организацию

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Марокко намерено вступить в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС).

    Как сообщает Report со ссылкой на AFP, в заявлении МИД страны говорится, что согласно инструкциям короля Мохаммеда VI, Марокко проинформировало председательствующего в ЭКОВАС президента Либерии о желании вступить в региональную организацию в качестве полноправного члена.

    Напомним, в конце января Марокко вернулось в Африканский союз, который покинуло в 1984 году.

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