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Марокканский журналист: Посещение Карабаха позволило мне понять правду

Марокканский журналист: Посещение Карабаха позволило мне понять правду Далекое от профессиональной этики AFP (Agence France Press) публикует свои новости только под той призмой, которая учитывает интересы французского государства и служат ее колониальной политике.
Другие страны
28 марта 2024 г. 16:46
Марокканский журналист: Посещение Карабаха позволило мне понять правду

Франция стремится навязывать свои интересы даже странам, которые географически от нее далеки.

Как передает Report, об этом в марокканском издании Ouma Press написал журналист Шуаиб Брхадда.

"Она [Франция] без колебаний использует свое "медиа-лобби" для организации пропагандистской кампании, единственная цель которой заключается в искажении правды, при этом превращая обвиняемого в жертву", - сказал он.

Брхадда привел в качестве примера оккупацию Карабаха Арменией, которая длилась больше тридцати лет, однако после освобождения земель Азербайджан начали представлять во французских СМИ в качестве агрессора.

По мнению Брхадда, "роль французских СМИ - выражать враждебное отношение к тем, кто стал жертвой оккупации, колонизации, разрушений и геноцида, потому что их интересы связаны с присутствием в обществе значительного процента граждан страны, ставшей причиной этих трагических событий", - подытожил он.

По его словам, поездка в Азербайджан позволила ему увидеть правду своими глазами. "Этого было достаточно, чтобы ощутить масштабы боли и страданий, причиненных региону и его жителям", - сказал он.

Побывав в Шуше и Агдаме, увидев темпы восстановления региона, Брхадда отметил, что он спокоен за будущее Карабаха. Журналист призвал международные СМИ следовать принципу, что истина всегда одна и она не должна быть подвержена внешнему влиянию, сфабрикованному в угоду повестки дня.

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Версия на азербайджанском языке Xarici jurnalist: Qarabağa səfər mənə həqiqəti anlamağa imkan verib
Версия на английском языке Moroccan journalist: ‘Visiting Karabakh allowed me to understand truth’

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