Марко Рубио посетит на этой неделе Францию

Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта отправится во Францию для продвижения ключевых интересов Вашингтона на встрече министров иностранных дел G7.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"В ходе визита Рубио встретится с главами МИД стран-партнеров для обсуждения общих проблем безопасности и возможностей сотрудничества. В центре внимания обсуждений - война между Россией и Украиной, ситуация на Ближнем Востоке, а также глобальные угрозы миру и стабильности", - сказал представитель Госдепа Томас "Томми" Пиготт.