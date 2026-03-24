Марко Рубио посетит на этой неделе Францию
- 24 марта, 2026
- 16:37
Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта отправится во Францию для продвижения ключевых интересов Вашингтона на встрече министров иностранных дел G7.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
"В ходе визита Рубио встретится с главами МИД стран-партнеров для обсуждения общих проблем безопасности и возможностей сотрудничества. В центре внимания обсуждений - война между Россией и Украиной, ситуация на Ближнем Востоке, а также глобальные угрозы миру и стабильности", - сказал представитель Госдепа Томас "Томми" Пиготт.
