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Мальта стала первой страной Европы, возобновившей авиасообщение с Ливией

Мальта стала первой страной Европы, возобновившей авиасообщение с Ливией Ливия и Мальта возобновили в понедельник авиасообщение.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 06:24
Мальта стала первой страной Европы, возобновившей авиасообщение с Ливией

Ливия и Мальта возобновили в понедельник авиасообщение.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал The Libya Observer.

Так, лайнер из Валлетты приземлился в международном аэропорту Митига впервые за два года. Мальта стала первым государством Европы, начавшим полеты в Ливию спустя несколько лет.

Договоренность об открытии воздушного сообщения и упрощении визового режима между двумя странами была достигнута 11 сентября во время поездки премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы на Мальту. Стороны пока договорились выполнять четыре рейса в неделю.

16 сентября Тунис впервые за много месяцев открыл наземную границу с Ливией, что стало результатом договоренности между двумя странами о возобновлении воздушного и сухопутного сообщения.

30 сентября возобновляет авиарейсы с Ливией Египет. Полеты будут осуществляется между Каиром и тремя ливийскими аэропортами - в Триполи, Тобруке и Бенгази.

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