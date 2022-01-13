Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства

Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны.

Власти Мали заявили, что военный самолет Франции нарушил воздушное пространство страны.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Правительство Мали указало, что французский военный самолет "типа A400" во вторник совершал полет по маршруту Абиджан-Гао-Абиджан, то есть из Кот-д'Ивуара в Мали и обратно.

"Названное воздушное судно, которое совершало явное нарушение воздушного пространства Мали, выключило радиоответчик, чтобы его нельзя было идентифицировать, и оборвало контакт с центрами управления", - говорится в заявлении малийского правительства, опубликованном в Facebook МИД страны.

Власти Мали назвали предполагаемые действия французских военных "мошенническим маневром". Однако самолет все же удалось "идентифицировать", также специалисты смогли отследить траекторию его полета - благодаря "недавно приобретенным средствам национальной обороны".

Правительство Мали осудило нарушение воздушного пространства и подчеркнуло, что французские власти "решили поддержать санкции ЭКОВАС, включающие закрытие сухопутных и воздушных границ стран-членов с Мали".

Власти Мали ранее в ответ на введение санкций Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи.