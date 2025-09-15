Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭ

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила присоединение Мальдив к числу государств-членов организации.

Как передает Report, об этом агентство сообщило в соцсети Х.

"Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила Мальдивы в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. После объявления на ГА выступила Сальма Рашид из Постоянного представительства Мальдив при ООН в Женеве. Поздравляем и приветствуем Мальдивы в семье МАГАТЭ!" - говорится в сообщении.