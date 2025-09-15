Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭ
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 20:43
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила присоединение Мальдив к числу государств-членов организации.
Как передает Report, об этом агентство сообщило в соцсети Х.
"Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила Мальдивы в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. После объявления на ГА выступила Сальма Рашид из Постоянного представительства Мальдив при ООН в Женеве. Поздравляем и приветствуем Мальдивы в семье МАГАТЭ!" - говорится в сообщении.
Последние новости
21:40
Фото
В Нахчыване принимаются меры по созданию свободной экономической зоныАПК
21:32
Глава МИД Азербайджана встретился в Дохе с узбекистанским коллегойВнешняя политика
21:26
Ермак: На подконтрольную Украине территорию возвращены еще 16 детейДругие страны
21:23
Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследованийДругие страны
21:09
Фото
В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присягиАрмия
21:00
Джейхун Байрамов: Последний авиаудар по Катару вызывает глубокую обеспокоенностьВнешняя политика
20:56
Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-ЙоркеДругие страны
20:43
Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭДругие страны
20:35