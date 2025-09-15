Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) Baş Konfransı Maldiv adalarının təşkilata üzv dövlətlərə qoşulmasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib.

    "BAEA-nın Baş Konfransı Maldiv adalarını qurumun yeni üzv dövləti kimi təsdiqləyib. Bundan sonra Maldiv adalarının Cenevrədə BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyindən Salma Rəşid Baş Assambleyada çıxış edib. Maldiv adalarını təbrik edir və BAEA ailəsində salamlayırıq!" - məlumatda deyilir.

