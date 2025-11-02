Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение

Мальдивы стали единственной страной, которая ввела запрет на курение для нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, с 1 ноября 2025 года гражданам, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия.

Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Мера также действует для туристов. Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит штрафами.

Издание отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023 г. новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.