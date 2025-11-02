Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 12:39
    Мальдивы стали единственной страной, которая ввела запрет на курение для нового поколения.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, с 1 ноября 2025 года гражданам, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия.

    Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

    Мера также действует для туристов. Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит штрафами.

    Издание отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023 г. новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.

