О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны

Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы
Другие страны
5 ноября 2020 г. 18:12
Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля: с 2 400 до 4 800 полицейских, жандармов, военных", — пояснил французский лидер, прибывший сегодня на границу с Испанией.

Он также призвал "глубоко переосмыслить" правила Шенгенской группы и пообещал представить свои предложения по этому поводу в декабре.

Соглашение, отменяющее внутренний пограничный контроль, подписали 26 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa Şengen sərhədlərini gücləndirmək tərəfdarıdır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi