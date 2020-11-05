Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля: с 2 400 до 4 800 полицейских, жандармов, военных", — пояснил французский лидер, прибывший сегодня на границу с Испанией.

Он также призвал "глубоко переосмыслить" правила Шенгенской группы и пообещал представить свои предложения по этому поводу в декабре.

Соглашение, отменяющее внутренний пограничный контроль, подписали 26 стран.