    Макрон: Во Франции с лета 2026 года будет введена добровольная служба

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 15:14
    Макрон: Во Франции с лета 2026 года будет введена добровольная служба

    Добровольная военная служба во Франции будет введена с лета следующего года.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Ее продолжительность – 10 месяцев, а уже к 2035 году власти планируют набирать до 50 тыс. в год.

    Таким образом французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев.

    Нововведение призвано сохранить численность личного состава в то время, когда численность населения снижается.

