Макрон: Во Франции с лета 2026 года будет введена добровольная служба
- 27 ноября, 2025
- 15:14
Добровольная военная служба во Франции будет введена с лета следующего года.
Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Ее продолжительность – 10 месяцев, а уже к 2035 году власти планируют набирать до 50 тыс. в год.
Таким образом французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев.
Нововведение призвано сохранить численность личного состава в то время, когда численность населения снижается.
