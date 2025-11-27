Макрон: Во Франции с лета 2026 года будет введена добровольная служба

Добровольная военная служба во Франции будет введена с лета следующего года.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ее продолжительность – 10 месяцев, а уже к 2035 году власти планируют набирать до 50 тыс. в год.

Таким образом французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев.

Нововведение призвано сохранить численность личного состава в то время, когда численность населения снижается.