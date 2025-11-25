Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Макрон в ближайшее время объявит о введении добровольной военной службы в стране

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 17:29
    Макрон в ближайшее время объявит о введении добровольной военной службы в стране

    Президент Франции Эмманюэль Макрон может в ближайшее время объявить о введении в стране добровольной военной службы.

    Как передает Report, об этом пишет Le Figaro.

    Этот шаг поможет привлекать к службе от 10 до 50 тыс. молодых людей ежегодно.

    "Совершенно очевидно, что мы должны укрепить связь между государством и армией..., очень важно, чтобы максимальное количество наших граждан поняли, что такое наши вооруженные силы, и как они устроены. В этих условиях мы принимаем многие инициативы, среди которых – реформа национальной всеобщей службы, о которой я сообщу в ближайшие дни", - сказал он.

    Эмманюэль Макрон Франция добровольная служба армия

