Макрон в ближайшее время объявит о введении добровольной военной службы в стране
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 17:29
Президент Франции Эмманюэль Макрон может в ближайшее время объявить о введении в стране добровольной военной службы.
Как передает Report, об этом пишет Le Figaro.
Этот шаг поможет привлекать к службе от 10 до 50 тыс. молодых людей ежегодно.
"Совершенно очевидно, что мы должны укрепить связь между государством и армией..., очень важно, чтобы максимальное количество наших граждан поняли, что такое наши вооруженные силы, и как они устроены. В этих условиях мы принимаем многие инициативы, среди которых – реформа национальной всеобщей службы, о которой я сообщу в ближайшие дни", - сказал он.
