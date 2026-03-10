Макрон в пятый раз с начала эскалации на Ближнем Востоке созывает Совет обороны

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятый раз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке созывает Совет обороны и национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

"Сегодня вечером в 18.30 по местному времени президент Франции созовет заседание совета национальной обороны и безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.

Макрон уже четырежды созывал заседания Совета - 28 февраля, а также 1, 2 и 4 марта.