Макрон в пятый раз с начала эскалации на Ближнем Востоке созывает Совет обороны
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 16:37
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятый раз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке созывает Совет обороны и национальной безопасности.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
"Сегодня вечером в 18.30 по местному времени президент Франции созовет заседание совета национальной обороны и безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.
Макрон уже четырежды созывал заседания Совета - 28 февраля, а также 1, 2 и 4 марта.
