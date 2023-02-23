Макрон в начале марта совершит поездку в Африку

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит поездку в четыре государства Центральной Африки в начале марта.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг журналистам в Елисейском дворце.
"Визит президента в государства Центральной Африки продлится с 1 по 5 марта", - отмечается в сообщении.
Как уточняет Agence France Presse (AFP), Макрон 1-2 марта посетит Либревиль (Габон), где примет участие в саммите, посвященном сохранению лесов.
В программе поездки президента также значится Луанда (Ангола), Браззавиль (Республика Конго) и Киншаса (Демократическая республика Конго).
Он намерен обсудить укрепление сотрудничества с этими государствами в различных сферах, в том числе в образовании, сельском хозяйстве и культуре.