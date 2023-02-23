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Макрон в начале марта совершит поездку в Африку

Макрон в начале марта совершит поездку в Африку Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит поездку в четыре государства Центральной Африки в начале марта.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 13:18
Макрон в начале марта совершит поездку в Африку

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит поездку в четыре государства Центральной Африки в начале марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг журналистам в Елисейском дворце.

"Визит президента в государства Центральной Африки продлится с 1 по 5 марта", - отмечается в сообщении.

Как уточняет Agence France Presse (AFP), Макрон 1-2 марта посетит Либревиль (Габон), где примет участие в саммите, посвященном сохранению лесов.

В программе поездки президента также значится Луанда (Ангола), Браззавиль (Республика Конго) и Киншаса (Демократическая республика Конго).

Он намерен обсудить укрепление сотрудничества с этими государствами в различных сферах, в том числе в образовании, сельском хозяйстве и культуре.

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