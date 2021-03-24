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Макрон: Турция – важный партнер для Франции

Макрон: Турция – важный партнер для Франции Франция считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений
Другие страны
24 марта 2021 г. 04:01
Макрон: Турция – важный партнер для Франции
Эмманюэль Макрон

Франция считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5 вечером 23 марта.

"Евросоюз, если хочет мира, должен создать единую архитектуру безопасности, и для этого мы должны выстраивать диалог с Россией и Турцией на долгосрочную перспективу, поскольку это великие державы", - заявил он.

В то же время французский лидер предостерег от занятия слишком жесткой позиции в отношении Анкары, поскольку это может оттолкнуть ее еще дальше в будущем.

"Турция - это партнер в области урегулирования миграционного кризиса: они приняли больше всех просителей убежища из Сирии. У них около 3 млн беженцев, - рассказал Макрон. - По миграционному вопросу мы должны сотрудничать с Турцией", - отметил Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makron: Fransa Türkiyəni əhəmiyyətli partnyor hesab edir

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