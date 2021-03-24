Макрон: Турция – важный партнер для Франции

Франция считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений

Франция считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5 вечером 23 марта.

"Евросоюз, если хочет мира, должен создать единую архитектуру безопасности, и для этого мы должны выстраивать диалог с Россией и Турцией на долгосрочную перспективу, поскольку это великие державы", - заявил он.

В то же время французский лидер предостерег от занятия слишком жесткой позиции в отношении Анкары, поскольку это может оттолкнуть ее еще дальше в будущем.

"Турция - это партнер в области урегулирования миграционного кризиса: они приняли больше всех просителей убежища из Сирии. У них около 3 млн беженцев, - рассказал Макрон. - По миграционному вопросу мы должны сотрудничать с Турцией", - отметил Макрон.