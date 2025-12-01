Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Макрон: Только Украина может обсуждать вопрос территорий

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 20:49
    Макрон: Только Украина может обсуждать вопрос территорий

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что только Украина имеет право обсуждать территориальные вопросы своей страны.

    Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

    По его словам, США взяли на себя роль посредника, и он высоко оценивает работу американской команды под руководством президента Дональда Трампа: "Когда речь идет о мире, у каждого своя роль, но Украина - единственная, кто может обсуждать территориальный вопрос".

    Макрон также уточнил, что пока не существует окончательного плана мира: "На сегодняшний день нет завершенного плана, включающего вопрос территорий. Его может утвердить только президент Зеленский. Американские посредники в ближайшее время отправятся в Москву".

    Он добавил, что впервые за последнее время применяется действительно целостный подход для давления на Росси через нефтегазовый сектор: "Мы знаем, что 40% военных усилий России финансируется через "теневой флот". Во-первых, прогресс связан с недавним решением США о санкциях, а во-вторых - с усилением давления на "теневой флот". Поэтому я убежден, что в ближайшие недели давление на российскую экономику и ее способность финансировать военные действия существенно изменятся".

    Лента новостей