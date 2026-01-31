Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердце

    Здоровье
    • 31 января, 2026
    • 14:12
    В Азербайджане за последние два года выполнено около 11 тыс. операций на открытом сердце.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Рамиль Алиев на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

    По его словам, резкий рост числа таких операций напрямую связан с внедрением системы обязательного медицинского страхования.

    "Если в 2005 году в Азербайджане была проведена всего одна операция на открытом сердце, то за последние два года после введения ОМС этот показатель резко увеличился", - отметил Алиев.

