В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердце

В Азербайджане за последние два года выполнено около 11 тыс. операций на открытом сердце.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Рамиль Алиев на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

По его словам, резкий рост числа таких операций напрямую связан с внедрением системы обязательного медицинского страхования.

"Если в 2005 году в Азербайджане была проведена всего одна операция на открытом сердце, то за последние два года после введения ОМС этот показатель резко увеличился", - отметил Алиев.