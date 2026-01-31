В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердце
Здоровье
- 31 января, 2026
- 14:12
В Азербайджане за последние два года выполнено около 11 тыс. операций на открытом сердце.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Рамиль Алиев на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".
По его словам, резкий рост числа таких операций напрямую связан с внедрением системы обязательного медицинского страхования.
"Если в 2005 году в Азербайджане была проведена всего одна операция на открытом сердце, то за последние два года после введения ОМС этот показатель резко увеличился", - отметил Алиев.
Последние новости
14:28
В Молдове наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за сбоя в энергосистеме УкраиныДругие страны
14:24
МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 56 преступленийПроисшествия
14:12
В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердцеЗдоровье
13:57
Пакистанские силовики за последние двое суток ликвидировали более 70 боевиковДругие страны
13:50
Рустамова: В Азербайджане существует потребность в центрах по лечению сердечной недостаточностиЗдоровье
13:33
В Азербайджане в течение года планируются трансплантации сердца от посмертных доноровЗдоровье
13:15
В Баку 1 февраля ожидается туманная и пасмурная погодаЭкология
13:05
В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутахИнфраструктура
12:56