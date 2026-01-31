İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Sağlamlıq
    • 31 yanvar, 2026
    • 13:28
    Son iki ildə Azərbaycanda 11 000 açıq ürək əməliyyatı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri Ramil Əliyev "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra açıq ürək əməliyyatının sayı xeyli artıb:

    "2005-ci ildə Azərbaycanda cəmi bir açıq ürək əməliyyatı keçirilib. Ancaq son iki ildir ölkədə icbri tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu rəqəm xeyli artıb".

    Azərbaycan Ramil Əliyev açıq ürək əməliyyatı
    В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердце
    11,000 open-heart surgeries performed in Azerbaijan in 2 years

