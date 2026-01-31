Son iki ildə Azərbaycanda 11 000 açıq ürək əməliyyatı keçirilib
Sağlamlıq
- 31 yanvar, 2026
- 13:28
Son iki ildə Azərbaycanda 11 000 açıq ürək əməliyyatı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri Ramil Əliyev "Qafqazda ilk ürək transplantasiyası: Azərbaycan səhiyyəsinin tarixi nailiyyəti və gələcək perspektivlər" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra açıq ürək əməliyyatının sayı xeyli artıb:
"2005-ci ildə Azərbaycanda cəmi bir açıq ürək əməliyyatı keçirilib. Ancaq son iki ildir ölkədə icbri tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu rəqəm xeyli artıb".
