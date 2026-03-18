Макрон: Стоимость нового авианосца для ВМС Франции составит €10 млрд
- 18 марта, 2026
- 21:00
Производство авианосца нового поколения (PANG), который придет на смену единственному судну такого типа в составе ВМС Франции - авианосцу Charles de Gaulle - обойдется примерно в 10 млрд евро.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита на предприятие Naval Group на западе страны, где будет строиться корабль.
"Наш авианосец будет стоить около €10 млрд. Это крупная инвестиция, но она пойдет на пользу всем", - заявил он.
Проект авианосца нового поколения обсуждается во Франции на протяжении уже нескольких лет. В декабре 2025 года Макрон сообщил о его окончательном утверждении. Новый корабль должен придти на замену Charles de Gaulle в 2038 году.
