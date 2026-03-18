    Makron: Yeni təyyarədaşıyan gəminin tikintisi 10 milyard avroya başa gələcək

    • 18 mart, 2026
    • 21:36
    Makron: Yeni təyyarədaşıyan gəminin tikintisi 10 milyard avroya başa gələcək

    Fransa Hərbi Dəniz Qüvvələrinin tərkibindəki "Charles de Gaulle" təyyarədaşıyanını əvəz edəcək yeni nəsil gəminin istehsalı təxminən 10 milyard avroya başa gələcək.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron gəminin inşa ediləcəyi ölkənin qərbindəki "Naval Group" müəssisəsinə səfəri zamanı bildirib.

    "Təyyarədaşıyan gəmimiz təxminən 10 milyard avroya başa gələcək. Bu, böyük sərmayədir, lakin o hamının xeyrinə olacaq", - deyə Makon bildirib.

    Yeni nəsil təyyarədaşıyan gəmi layihəsi artıq bir neçə ildir, Fransada müzakirə olunur. 2025-ci ilin dekabrında Makron onun yekun olaraq təsdiqləndiyini bildirib. Yeni gəmi 2038-ci ildə "Charles de Gaulle"u əvəz etməlidir.

    Charles de Gaulle təyyarədaşıyan gəmi Emmanuel Makron
    Макрон: Стоимость нового авианосца для ВМС Франции составит €10 млрд

    Son xəbərlər

    22:02

    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:55

    Ekvadorun "Los Lobos" qruplaşmasının lideri Meksikada saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Slovakiya dizel yanacağının satışına və ixracına məhdudiyyətlər tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:36

    Makron: Yeni təyyarədaşıyan gəminin tikintisi 10 milyard avroya başa gələcək

    Digər ölkələr
    21:25
    Foto

    Alena Əliyeva Novruz yarmarkasını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    21:21

    UEFA Avropa Liqası: 1/4 finala yüksələn ilk komanda bəlli olub

    Futbol
    21:10

    Müctəba Xamenei Laricaninin qətlinin qisasının alınacağına söz verib

    Digər ölkələr
    20:56

    Ben Qurion hava limanında üç özəl təyyarə raket qəlpələrindən zədələnib

    Digər ölkələr
    20:47

    Estoniyanın Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 120 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti