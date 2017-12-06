Макрон: решение Трампа по Иерусалиму противоречит международному праву

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон сожалеет о решении президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Макрон на пресс-конференции в Алжире.

"Данное решение вызывает сожаление, оно идет в нарушение международного права и резолюций ООН, Франция его не одобряет", — сказал он.

Он вновь подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен решаться в ходе диалога между Израилем и Палестиной.