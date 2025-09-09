Макрон принял отставку Франсуа Байру
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 17:06
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке премьер-министра страны Франсуа Байру.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Правительство Байру в ожидании формирования нового кабинета будет заниматься текущими делами.
Напомним, что накануне большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.
Последние новости
17:30
Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядкеВнешняя политика
17:22
Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующимДругие страны
17:22
Видео
Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:14
Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 годаВнутренняя политика
17:13
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в ИерусалимеДругие страны
17:13
Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕСДругие страны
17:12
Фото
В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики ФранцииДругие страны
17:06
Макрон принял отставку Франсуа БайруДругие страны
17:01