ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал

    Макрон принял отставку Франсуа Байру

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 17:06
    Макрон принял отставку Франсуа Байру

    Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке премьер-министра страны Франсуа Байру.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ. 

    Правительство Байру в ожидании формирования нового кабинета будет заниматься текущими делами.

    Напомним, что накануне большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.  

    Франция Эмманюэль Макрон Франсуа Байру
    Makron Fransua Bayrunun istefasını qəbul edib

    Последние новости

    17:30

    Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядке

    Внешняя политика
    17:22

    Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующим

    Другие страны
    17:22
    Видео

    Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:14

    Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 года

    Внутренняя политика
    17:13

    ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

    Другие страны
    17:13

    Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕС

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики Франции

    Другие страны
    17:06

    Макрон принял отставку Франсуа Байру

    Другие страны
    17:01

    Потенциал железной дороги БТК к 2034 году утроится

    Инфраструктура
    Лента новостей