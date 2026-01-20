Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Макрон предложил Трампу обсудить разногласия за обедом в Париже

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 10:42
    Макрон предложил Трампу обсудить разногласия за обедом в Париже

    Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу обсудить существующие между ними разногласия при личной встрече, пригласив пообедать вместе в Париже.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, опубликовав скриншот сообщения Макрона.

    В сообщении Макрон напомнил, что две страны остаются союзниками во многих сферах, включая "полное взаимопонимание по Сирии" и готовность работать вместе по Ирану.

    "(Но) я не понимаю ваших действий по Гренландии. Давайте попробуем следующее: я могу созвать встречу G7 сразу после форума в Давоссе, в четверг. Приглашу в наблюдатели украинцев, датчан, сирийцев, русских. И после этого давайте вместе пообедаем в Париже", - отметил в сообщении президент Франции.

    Отметим, что в другом посту Трамп опубликовал фото, где Гренландия указана территорией США.

    Makron Trampla fikir ayrılıqlarını nahar zamanı müzakirə etməyi təklif edib

    Лента новостей