Макрон предложил Трампу обсудить разногласия за обедом в Париже
- 20 января, 2026
- 10:42
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу обсудить существующие между ними разногласия при личной встрече, пригласив пообедать вместе в Париже.
Как передает Report, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, опубликовав скриншот сообщения Макрона.
В сообщении Макрон напомнил, что две страны остаются союзниками во многих сферах, включая "полное взаимопонимание по Сирии" и готовность работать вместе по Ирану.
"(Но) я не понимаю ваших действий по Гренландии. Давайте попробуем следующее: я могу созвать встречу G7 сразу после форума в Давоссе, в четверг. Приглашу в наблюдатели украинцев, датчан, сирийцев, русских. И после этого давайте вместе пообедаем в Париже", - отметил в сообщении президент Франции.
Отметим, что в другом посту Трамп опубликовал фото, где Гренландия указана территорией США.